Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro

Теперь о прекращении выпуска и продаж смартфона Redmi K20 Pro в компании объявили официально.

Эта модель смартфона была запущена в мае прошлого года и за это время объёмы продаж составили порядка 5 млн экземпляров.

Теперь было принято решение о прекращении продаж и производства, причем сделают это необычным способом, подарив фирменные чехлы.

Для этого клиентам предлагают обратиться в фирменный магазин Xiaomi, причем отмечается, что в одни руки выдадут не более 2 чехлов.

Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.