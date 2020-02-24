Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro

Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro24.02.2020 21:01
Теперь о прекращении выпуска и продаж смартфона Redmi K20 Pro в компании объявили официально.
Эта модель смартфона была запущена в мае прошлого года и за это время объёмы продаж составили порядка 5 млн экземпляров.
Теперь было принято решение о прекращении продаж и производства, причем сделают это необычным способом, подарив фирменные чехлы.
Для этого клиентам предлагают обратиться в фирменный магазин Xiaomi, причем отмечается, что в одни руки выдадут не более 2 чехлов.
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
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