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Глава проекта «КиберМосква» Пащенко посоветовал заклеивать камеры на ноутбуках и смартфонах

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко посоветовал россиянам заклеивать камеры ноутбуков и компьютеров.
В интервью радио Sputnik специалист посоветовал заклеивать камеры гаджетов, и это нужно делать, чтобы защитить себя от слежки.

По словам Пащенко, сейчас огромное количество вирусов, которые получают доступ к микрофонам и камерам устройств.

Единственным способом защитить себя от слежки через камеру является ее заклеивание.

Стоит отметить, что сейчас многие ноутбуки и моноблоки оснащены специальной шторкой на камере, но она никак не изолирует микрофоны.

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