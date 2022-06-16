Глава проекта «КиберМосква» Пащенко посоветовал заклеивать камеры на ноутбуках и смартфонах

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко посоветовал россиянам заклеивать камеры ноутбуков и компьютеров.

В интервью радио Sputnik специалист посоветовал заклеивать камеры гаджетов, и это нужно делать, чтобы защитить себя от слежки.

По словам Пащенко, сейчас огромное количество вирусов, которые получают доступ к микрофонам и камерам устройств.

Единственным способом защитить себя от слежки через камеру является ее заклеивание.

Стоит отметить, что сейчас многие ноутбуки и моноблоки оснащены специальной шторкой на камере, но она никак не изолирует микрофоны.