Глава PlayStation: ИИ может совершить революцию, но никогда не заменит человека

Глава PlayStation говорит, что искусственный интеллект может «совершить революцию» в игровой индустрии, но никогда не заменит «человеческий фактор» в создании игр. Герман Халст и его коллега Хидэаки Нисино обсудили это на интервью с Би-би-си, приуроченном к 30-летию консоли.

В этом году PlayStation пережила как успехи, так и неудачи. Консоль PlayStation 5 была успешной, но компания также столкнулась с массовыми увольнениями, что характерно для всей отрасли.

После пандемии спрос на игры снизился, и разработчики начали беспокоиться о влиянии ИИ на рабочие места. Новые технологии могут автоматизировать рутинные задачи, но также вызывают опасения, что ИИ может взять на себя творческую работу. Актёры озвучивания в США бастуют из-за страха потерять свои позиции.

Халст отметил, что ИИ меняет игровой процесс, но люди всегда будут играть важную роль в разработке игр. Он считает, что в будущем будет спрос как на игры с ИИ, так и на те, что создаются вручную.

С момента вступления в должность в июне, Халст и Нисино столкнулись с рядом трудностей, включая провал игры Concord, за которую игрокам вернули деньги. Также возникли споры о цене новой консоли PlayStation 5 Pro, которая стоит 699,99 фунтов стерлингов.

Несмотря на эти проблемы, они выделили успех игры Astro Bot, которая получила признание и несколько номинаций на награды. Sony также изучает новые способы, как игроки могут взаимодействовать с играми, включая портативные устройства, такие как PlayStation Portal.

Компания продолжает развиваться в области адаптации игр в фильмы. Ранее неудачные попытки, такие как Super Mario Bros и Street Fighter, были заменены более успешными проектами, включая адаптации франшиз «Марио» и «Соник». Халст выразил желание вывести PlayStation за пределы игровой индустрии и сделать её частью более широкой развлекательной сферы.

Он также вспомнил о своей любви к играм, которая началась с детства, когда его мать владела магазином игрушек. Халст и Нисино делятся своими воспоминаниями о том, как они увлеклись играми, и о значении консоли PlayStation в их жизни.