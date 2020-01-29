Глава Oppo раскрыл особенности флагманского смартфона Oppo Find X2

О новом смартфоне рассказал глава Oppo Шен Йирен, который в социальной сети написал, что флагманский смартфон Oppo Find X2 уже готов к запуску.

Помимо этого, представитель китайской компании подтвердил информацию, что будущая новинка получила экран с разрешением 2К, частоту обновления 120 Гц и быструю зарядку мощностью 65 Вт с технологией SuperVOOC. Такая зарядка впервые дебютировала на модели Reno Ace.

Ожидается, что батарея Oppo Find X2 будет заряжаться за 35 минут. В аппарате будет установлен процессор Snapdragon 865 и возможно он будет дополнен 5G модемом.

Презентация смартфона состоится в конце следующего месяца перед открытием выставки электроники MWC 2020.