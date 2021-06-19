Ранее несколько источников сообщали, что к выходу готовится новая версия игровой консоли Switch, причем предполагалось, что ее представят в июне.

Однако презентации не было и теперь ожидается, что ее покажут осенью или в конце года. При этом официально о выходе игровой консоли Switch Pro информации не было.

Недавно в общении с журналистами глава Nintendo of America прокомментировал слухи об игровой консоли Switch Pro, дав достаточно расплывчатый комментарий.

По его словам компания регулярно изучает технологии, а также то, как они могут улучшать игровой процесс. То есть ничего конкретного представитель компании не сказал, держа интригу.

Как ранее сообщалось, новая версия получит OLED-экран от Samsung, диагональ которого составит семь дюймов.

Также новая версия будет иметь более мощный процессор от NVIDIA, и в нем еще предложат технологию сглаживания DLSS.

Благодаря этой технологии изображение на экране может быть разрешением 4К.