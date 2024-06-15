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Глава МТС Голицына озвучила простые способы, как продлить жизнь смартфона

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Глава отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, рассказала, что есть несколько простых способов продлить срок службы смартфона.

Глава МТС Голицына озвучила простые способы, как продлить жизнь смартфона

Первый способ — установка темных тем на экране, которые помогут сэкономить заряд батареи и снизить нагрузку на глаза пользователя. Также важно регулярно очищать разъемы и отверстия смартфона от пыли и грязи, чтобы избежать неполадок и неисправностей.

Эксперт также рекомендует оптимизировать приложения на устройстве, закрывая те, которые уже не используются, и очищая кэш и другие файлы. Это поможет освободить память устройства и избежать перебоев в его работе.

Голицына отмечает, что важно заботиться о батарее смартфона, используя оригинальные зарядные устройства и блоки питания с соответствующей мощностью.

Для смартфонов на базе Android также рекомендуется периодически калибровать аккумулятор, чтобы вернуть его к заводским настройкам.

Она также подчеркивает важность использования качественных защитных аксессуаров, таких как чехлы, стеклянные пленки и защитные накладки, чтобы предотвратить повреждения при падениях и ударах. Регулярное резервное копирование важных данных также рекомендуется, чтобы избежать потери информации.

Все эти простые меры помогут продлить жизнь смартфона и сохранить его в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Источник: РИА Новости. 

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