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Глава Microsoft Сатья Наделла жалеет, что компания закрыла проект Windows Phone

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Глава Microsoft Сатья Наделла выразил сожаление о закрытии проекта Windows Phone и признал это решение ошибкой. В интервью он отметил, что принятие этого решения было одним из самых трудных моментов в его карьере.

Наделла считает, что Microsoft должна была продолжать развивать мобильные телефоны и операционные системы. Он признал, что компания допустила серьезные ошибки в прошлом и сказал, что сейчас они могли бы найти способы сделать проект успешным.

Журналисты отмечают, что Наделла стал третьим руководителем Microsoft, который признал закрытие проекта Windows Phone ошибкой. Предыдущие заявления в этом отношении делали основатель компании Билл Гейтс и бывший руководитель Стив Балмер. Балмер изначально относился скептически к идее смартфонов без кнопочной клавиатуры, но позже признал свою ошибку.

Windows Windows Phone
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