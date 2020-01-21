Глава Meizu раскрыл новые подробности о флагмане Meizu 17

Флагманский смартфон Meizu 17 станет для компании особым аппаратом, так как его выпустят в честь 17-летия бренда.

В связи с этим представители компании регулярно подогревают интерес в новинке, раскрывая некоторые особенности.

Недавно глава Meizu Хуан Чжан (Huang Zhang) раскрыл новые подробности о флагмане Meizu 17. Так, он подтвердил наличие в модели процессора Snapdragon 865 и поддержки сетей пятого поколения.

В целом устройство позиционируется, как революционное, так как в нем планируют использовать хорошие материалы, а также камеры.

К тому же в этом аппарате не будет вырез и разъемов, так как его дизайн намерены позаимствовать от прототипа Meizu Zero.

Снизу и сверху будут тонкие рамки, а сам дисплей будет загнут по краям.

По предварительным данным флагман будет представлен не только версией Meizu 17, но и модификацией с приставкой Pro, однако подробности о последнем пока не раскрывают.