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Глава маркетинга Vision Pro Казанова уйдет из компании Apple после 35 лет работы

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Согласно сообщению издания Bloomberg, топ-менеджер Apple Фрэнк Казанова, ответственный за маркетинг Vision Pro, покинул компанию после 35 лет работы.

Информация об уходе Казановы была обнародована на его профиле в LinkedIn.

За свою карьеру в Apple, Фрэнк Казанова занимал различные должности в течение 36 лет. Он принимал активное участие в маркетинге iPhone.

В 2019 году ему было поручено возглавить отдел маркетинга дополненной реальности в Apple, а затем он стал руководителем команды по разработке гарнитуры Vision Pro.

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