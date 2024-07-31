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Глава Logitech анонсировала «вечную» мышь по подписке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Logitech готовит к выпуску уникальную «вечную» мышь с обновляемой прошивкой и другими интересными функциями. Об этом рассказала глава компании Ханнеке Фабер в интервью зарубежному изданию.

Концепция «вечного» аксессуара появилась в ходе обсуждений о снижении углеродного следа и увеличении долговечности электроники. Мышь будет не просто куплена — для её корректной работы потребуется платная подписка.

Хотя подробностей о новинке пока немного, известно, что мышь будет «слегка тяжёлой» и получит «отличное программное обеспечение и сервисы», которые будут регулярно обновляться. Подписка обеспечит долгую поддержку устройства.

Журналисты предполагают, что цена на новый манипулятор может составить около $200.

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