Глава Logitech анонсировала «вечную» мышь по подписке

Компания Logitech готовит к выпуску уникальную «вечную» мышь с обновляемой прошивкой и другими интересными функциями. Об этом рассказала глава компании Ханнеке Фабер в интервью зарубежному изданию.

Концепция «вечного» аксессуара появилась в ходе обсуждений о снижении углеродного следа и увеличении долговечности электроники. Мышь будет не просто куплена — для её корректной работы потребуется платная подписка.

Хотя подробностей о новинке пока немного, известно, что мышь будет «слегка тяжёлой» и получит «отличное программное обеспечение и сервисы», которые будут регулярно обновляться. Подписка обеспечит долгую поддержку устройства.

Журналисты предполагают, что цена на новый манипулятор может составить около $200.