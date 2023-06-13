Глава компании Huawei опроверг слухи о том, что Qualcomm сможет продавать ей чипы с 5G

Huawei по-прежнему находится под санкциями введённым правительством США, компанию лишили доступа к самым передовым технологиям, разработанными американскими компаниями.

Недавно в Сети появилась информация, что китайская компания Huawei скоро получит доступ к чипам Qualcomm, которые поддерживают 5G. Сейчас Huawei может приобретать устаревшие процессоры Qualcomm, которые могут работать только с 4G

На фоне данной информации с заявлением выступил исполнительный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), который заявил, что эти слухи не обоснованы, и к сожалению смартфоны Huawei с 5G в ближайшее время выходить не будут.

Но несмотря на все эти заявления, китайская компания увеличила план-прогноз на текущий год, вместо 30 млн новых смартфонов Huawei намерена продать 40 млн штук.