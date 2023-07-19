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Глава Instagram Адам Моссери заявил, что Android лучше iOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

«Теперь Android лучше, чем iOS» — написал глава Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) Адам Моссери.

Такое утверждение было опубликовано после того как техноблогер MKBHD Маркеса Браунли предложил подписчикам в Threads поделится мнением о технологиях.

При этом Моссери не стал объяснять, почему Android лучше, чем iOS, и почему раньше было наоборот.

Стоит отметить, что сейчас функционал Android не уступает iOS, при этом очень много людей переходит с Android на iOS и никогда больше не возвращаются на устройства под управлением «зеленого робота».

Ранее Моссери высказывался по поводу отказа в разработке Instagram для iPad, он отмечал что группа пользователей планшетов от Apple не такая большая, чтобы для них разрабатывать отдельное приложение.

 

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