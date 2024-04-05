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Глава игры Roblox прокомментировал обвинения в эксплуатации детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Стефано Корацца, глава студии Roblox, отрицает обвинения в эксплуатации детей и с уверенностью защищает платформу. В интервью он подчеркнул огромный потенциал Roblox в расширении возможностей людей по всему миру.

Корацца отметил, что Roblox предоставляет молодым людям возможности для заработка и развития ценных навыков, что имеет важное значение для их будущего.

Он также рассказал о положительнои влиянии, которое Roblox оказывает на подростков, помогая им достигать успеха и самореализации.

По его словам, каждый год создателям на платформе выплачивается значительная сумма, приближающаяся к миллиарду долларов, что подтверждает успех и прибыльность платформы.

Он также подчеркнул, что большинство пользователей, которые зарабатывают на Roblox, являются взрослыми старше 18 лет, что опровергает обвинения в эксплуатации детей.

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