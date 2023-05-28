Главная » Новости

Глава IBM Кришна предрек появление квантовых компьютеров в компаниях через 5 лет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Появление квантовых компьютеров, о которых пишут уже много лет, ожидается уже совсем скоро.

В интервью с Nikkei генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что появление квантовых компьютеров в компаниях произойдет через 5 лет.

Квантовые компьютеры будут постепенно приходить на смену классическим системам.

Он считает, что возможностей таких компьютеров от 4 тыс. до 10 тыс. кубит окажется больше чем достаточно для решения задач в коммерческом сегменте.

Появление ПК позволит решать задачи, которые являются сложными для обычных компьютеров.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.