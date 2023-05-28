Глава IBM Кришна предрек появление квантовых компьютеров в компаниях через 5 лет

Появление квантовых компьютеров, о которых пишут уже много лет, ожидается уже совсем скоро.

В интервью с Nikkei генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что появление квантовых компьютеров в компаниях произойдет через 5 лет.

Квантовые компьютеры будут постепенно приходить на смену классическим системам.

Он считает, что возможностей таких компьютеров от 4 тыс. до 10 тыс. кубит окажется больше чем достаточно для решения задач в коммерческом сегменте.

Появление ПК позволит решать задачи, которые являются сложными для обычных компьютеров.