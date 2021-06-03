Глава Huawei официально анонсировал флагман Huawei P50 с оптикой Leica

Глава китайской компании на большой презентации анонсировал смартфон Huawei P50, но не раскрыл его дату выхода.

На конференции была показана внешность смартфона и названа его главная особенность.

В Huawei P50 основная камера будет расположена по формуле «3 + 1», именно такое определение озвучил директор Huawei Ю Чэндон.

Аппарат пока показали только в тизере, на котором можно увидеть два круглых модуля на задней панели смартфона, где в одном расположена тройная камера, а во втором — одинарная камера, микрофон и датчик фотовспышки.

Предположительно, в нижнем круглом модуле будет установлен датчик формата около 1 дюйма.

Оптика в смартфоне будет от компании Leica. Предположительно, презентация флагманского камерофона состоится в июле.