Глава Huawei: Apple и Huawei могли стать лидерами на рынке смартфонов, если бы не санкции США

Генеральный директор Huawei Ричард Ю считает, что компания была бы лидером на рынке Android-смартфонов если бы не санкции со стороны США.

«Если бы не вмешательство США и подавление Huawei, крупнейшими мировыми производителями мобильных телефонов могли бы быть Huawei и Apple» — заявил Ричард Ю.

Также он отметил, что Samsung можно назвать мелким производителем смартфонов, которые в основном продаются на американском и корейском рынке.

Но стоит отметить, что именно с Samsung конкурировала Huawei и стремилась ее обогнать на международном рынке.