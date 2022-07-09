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Глава Huawei: Apple и Huawei могли стать лидерами на рынке смартфонов, если бы не санкции США

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Генеральный директор Huawei Ричард Ю считает, что компания была бы лидером на рынке Android-смартфонов если бы не санкции со стороны США.
«Если бы не вмешательство США и подавление Huawei, крупнейшими мировыми производителями мобильных телефонов могли бы быть Huawei и Apple» — заявил Ричард Ю.

Также он отметил, что Samsung можно назвать мелким производителем смартфонов, которые в основном продаются на американском и корейском рынке.

Но стоит отметить, что именно с Samsung конкурировала Huawei и стремилась ее обогнать на международном рынке.

Huawei
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