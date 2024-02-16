Глава Google запустил информацию, что использует сразу 20 разных смартфонов

Интервью с генеральным директором Google, Сундаром Пичаем, раскрыло, что он является активным пользователем более 20 различных смартфонов, включая модели Pixel.

Пичай объяснил, что такое многообразие гаджетов необходимо для тестирования сервисов Google на различных устройствах и проверки их качества и совместимости, пишет India Today.

Он, однако, не уточнил, какие именно смартфоны входят в его коллекцию и какой из них является его основным.

Глава Google также поделился своим мнением о цифровом благополучии и безопасности. Пичай заявил, что не навязывает своим детям жестких ограничений по времени, проводимому за экраном, но вместо этого поощряет их к саморегуляции.

В отношении своей собственной безопасности он редко меняет свои пароли, однако активно использует двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.

Сундар Пичай, американец индийского происхождения, присоединился к Google в 2004 году и в 2015 году стал генеральным директором компании. Ранее в 2014 году Пичай также был рассматриваемым кандидатом на пост генерального директора Microsoft, хотя его претензии остались лишь слухами.