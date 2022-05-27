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Глава CD Projekt Red заявил, что следующее DLC к игре Cyberpunk 2077 станет последним

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Об этом стало известно от главы CD Projekt Адама Кичиньского, в разговоре с инвесторами он упомянул, что компания в дальнейшем полностью переходит на Unreal Engine 5.

Таким образом, запланированный аддон для Cyberpunk 2077, выйдет в следующем году и станет последним, так как он разрабатывается на движке Red Engine.

Игровой движок Red Engine использовался в предыдущих проектах CD Projekt, сейчас студия ведет разработку нового «Ведьмака», и он уже на Unreal Engine 5, а другие движки студия пока не собирается использовать.

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