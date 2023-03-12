Глава Apple заказал выпуск VR-гарнитуры, несмотря на предупреждение о ее неготовности

Пока неизвестно, по какой причине глава крупнейшей в мире компании спешит с выпуском нового продукта.

Журналистам стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук распорядился выпустить в этом году гарнитуру смешанной реальности, несмотря на то что она не готова до конца.

Тим Кук поддержал инициативу операционного директора Джеффа Уильямса. Глава Apple распорядился ускорить разработку гарнитуры, чтобы она вышла в 2023 году.

Ранее сообщалось, что гарнитура смешанной реальности еще имеет внушительные размеры и сильно греется, из-за этого было решено перенести ее выпуск на более поздний срок, но видимо Тим Кук считает, что гарнитура будет востребована и в таком виде.