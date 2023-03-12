Главная » Новости

Глава Apple заказал выпуск VR-гарнитуры, несмотря на предупреждение о ее неготовности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Пока неизвестно, по какой причине глава крупнейшей в мире компании спешит с выпуском нового продукта.
Журналистам стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук распорядился выпустить в этом году гарнитуру смешанной реальности, несмотря на то что она не готова до конца.

Тим Кук поддержал инициативу операционного директора Джеффа Уильямса. Глава Apple распорядился ускорить разработку гарнитуры, чтобы она вышла в 2023 году.

Ранее сообщалось, что гарнитура смешанной реальности еще имеет внушительные размеры и сильно греется, из-за этого было решено перенести ее выпуск на более поздний срок, но видимо Тим Кук считает, что гарнитура будет востребована и в таком виде.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.