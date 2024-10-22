Глава Apple Тим Кук прокомментировал отсутствие инноваций у Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук в своем последнем интервью ответил на критику о том, что компания отстает в области искусственного интеллекта, особенно с появлением Apple Intelligence в линейке iPhone 16. Он отметил, что Apple не спешила с внедрением ИИ, как и с предыдущими инновациями, и выбрала путь качества, а не спешки.

Кук подчеркнул, что приоритет компании — создавать отличные продукты, обогащающие жизни пользователей. Он считает, что хорошая реализация ИИ имеет «глубокое значение» и сам активно использует Apple Intelligence в своей работе, отмечая, что это изменило его жизнь.

По его словам, Apple Intelligence может стать таким же значимым достижением, как колесо управления iPod и сенсорный интерфейс iPhone, и он ожидает, что это станет эпохальным моментом для технологий.

Кук также прокомментировал гарнитуру Apple Vision, назвав её нишевым продуктом, который подходит в первую очередь ранним пользователям. Он указал на высокую цену в 3500 долларов, отметив, что этот продукт не для массового рынка, но для тех, кто хочет опробовать новейшие технологии.

Он напомнил о скептиках, которые сомневались в успехе iPod, iPhone и AirPods, подчеркнув, что всем этим продуктам потребовалось время, чтобы достичь успеха.

Ранее аналитик Марк Гурман сообщил, что некоторые сотрудники Apple считают, что компания отстает в области искусственного интеллекта по сравнению с конкурентами.

Внутренние тесты подтверждают, что ChatGPT более точен, чем Apple Intelligence, причем его ответы на 25% точнее, а распознавание вопросов на 30% лучше.

Apple ориентируется больше на аппаратное обеспечение своих устройств, а не на облачные сервисы. Однако в будущем компания планирует интегрировать возможности GPT-4o и инструменты от OpenAI в Siri.

Гурман отметил, что пока Apple не продемонстрировала реальную компетентность в ИИ, и у пользователей нет причин покупать устройства только ради Apple Intelligence.

Тем не менее у компании есть сильные стороны, такие как эффективная экосистема и потенциал для роста, что может помочь ей стать конкурентоспособной в этой области, как это уже произошло с её картографическим сервисом.