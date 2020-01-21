Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Он считает, что систему искусственный интеллект нужно регулировать, но к этому вопросу требуется подходить осторожно.

Издание Financial Times опубликовало интервью с главой Alphabet, в котором говорится, что отрасль искусственного интеллекта нужно начать регулировать, так как без регулировки он несет в себе опасность.

Для таких решений требуются силы не одной компании. Правила для искусственного интеллекта нужно создавать в сотрудничестве с разными странами, а для этого необходимо, чтобы стандарты были едиными.

Издание The Verge отметило, что пока регулирование систем отличается, если в США выступают за мягкий вариант регулирования, то в ЕС считают, что работу системы нужно контролировать жестко.