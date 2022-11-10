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Gizmodo: в App Store фиксируют каждое нажатие юзера и отправляют сведения Apple

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Специалисты безопасности компании Mysk сообщили, что Apple несмотря на все запреты собирает все действия пользователей в магазине App Store.

Gizmodo со ссылкой на Twitter компании Mysk написал:

«Судя по всему, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет каждое ваше нажатие на экран прямиком в Apple».

Даже если пользователь выставит запрет на передачу пользовательских данных, компания Apple все равно скрыто собирает информацию пользователя о действиях в магазине приложений.

Предположительно, также производитель действует и с другими встроенными в операционную систему приложениями.

Gizmodo попросила Apple прокомментировать данные Mysk, но в компании пока не ответили на оперативный запрос журналистов.

App Store
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