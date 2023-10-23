GizmoChina: Xiaomi 14 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3

Согласно информации от китайских источников, флагманский аппарат Xiaomi 14 Pro будет оборудован передовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, устройство будет оснащено камерой с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989, аналогичным тому, что использовался в Xiaomi 13 Pro.

Утечки также утверждают, что смартфон поддержит технологии Dolby Vision Atmos, Hi-Res и Hi-Res Wireless Audio, а в качестве объективов будет использоваться оптика Leica Summilux. Важным аспектом является то, что устройства серии Xiaomi 14 будут работать на операционной системе HyperOS, базирующейся на Android, что заменит текущую MIUI. На данный момент дополнительные характеристики не раскрываются.

Специалисты отмечают, что анонс новых смартфонов Xiaomi ожидается в октябре, а точная дата представления намечена на 26 октября.

Напомним, что предыдущая модель флагманского смартфона, Xiaomi 13 Pro, была представлена в декабре 2022 года. Это устройство включает 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, тройную камеру с 50-мегапиксельными объективами, а также аккумулятор емкостью 4820 миллиампер-часов.