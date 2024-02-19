GizmoChina: WhatsApp запустил обновлённые «Статусы» на Android

В последней версии WhatsApp для Android добавили обновленную вкладку «Статус». Теперь пользователи могут публиковать вертикальные видео и фотографии в своих профилях.

Обновленный интерфейс делает просмотр статусов более удобным — все новые статусы собираются во вкладке «Обновления», вместо того, чтобы переходить на каждый профиль отдельно. Этот редизайн был предложен в ответ на отзывы пользователей о неудобстве предыдущего варианта.

Обновление находится на стадии тестирования, и его включение в стабильную версию WhatsApp будет зависеть от отзывов и доработок.

Источник: GizmoChina.