GizmoChina: смартфон Xiaomi Mix Fold 4 будет чрезвычайно тонким и легким

Китайская технологическая компания Xiaomi готовит к выпуску две инновационные модели складных смартфонов, предназначенных для внутреннего рынка.

Согласно информации, полученной из источников Digital Chat Station и опубликованной в издании GizmoChina, эти новинки обещают быть весьма привлекательными.

Первую модель, названную Mix Flip, планируется представить уже в конце февраля. Устройство будет иметь внутренний экран без видимых складок, что позволит обеспечить более плавное и естественное визуальное впечатление.

Mix Flip будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой спутниковой связи. Камера смартфона будет включать 50-мегапиксельный основной модуль и телеобъектив, что позволит пользователю создавать высококачественные фотографии.

Анонс второй модели, Mix Fold 4, ожидается во втором квартале 2024 года. Одним из главных преимуществ этого устройства будет его невероятно тонкий и легкий дизайн.

Смартфон будет весить всего 255 граммов, что придает ему большую портативность и удобство использования. Как и Mix Flip, Mix Fold 4 будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивая высокую производительность и быструю обработку данных.