GizmoChina: Samsung всё же признала поломку своих саундбаров из-за нового ПО

Компания Samsung подтвердила, что ошибка в последнем обновлении программного обеспечения привела к поломке нескольких моделей саундбаров 2024 года. Это признание было сделано после обращений пользователей, которые столкнулись с проблемами, пишет портал GizmoChina.

Сбой затронул флагманские модели, такие как HW-Q990D, HW-Q800D и HW-S801D. После установки обновления прошивки версии 1020 многие устройства зависали на экране с надписью «Hello» и не реагировали на пульт, кнопки на корпусе или отключение от питания.

Кроме того, саундбары потеряли связь с телевизорами, и пользователям пришлось использовать динамики телевизоров. Попытки сброса настроек не помогли, и устройства фактически перестали работать.