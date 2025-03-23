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GizmoChina: Samsung всё же признала поломку своих саундбаров из-за нового ПО

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Компания Samsung подтвердила, что ошибка в последнем обновлении программного обеспечения привела к поломке нескольких моделей саундбаров 2024 года. Это признание было сделано после обращений пользователей, которые столкнулись с проблемами, пишет портал GizmoChina.

Сбой затронул флагманские модели, такие как HW-Q990D, HW-Q800D и HW-S801D. После установки обновления прошивки версии 1020 многие устройства зависали на экране с надписью «Hello» и не реагировали на пульт, кнопки на корпусе или отключение от питания.

Кроме того, саундбары потеряли связь с телевизорами, и пользователям пришлось использовать динамики телевизоров. Попытки сброса настроек не помогли, и устройства фактически перестали работать.

Samsung
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