Gizmochina: Redmi Note 12 5G стал самым покупаемым Android-смартфоном 2023 года

Компания Redmi, подразделение Xiaomi, получила впечатляющий успех с последней моделью своего смартфона Redmi Note 12 5G. Согласно данным Gizmochina, этот гаджет стал самым продаваемым устройством на базе Android в текущем году, достигнув отметки в один миллион поставок с января по июль.

Redmi Note 12 5G обладает рядом привлекательных характеристик, которые позволили ему выделиться среди конкурентов. Одной из главных особенностей является AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления в 120 Гц и разрешением Full HD+. Это обеспечивает плавное и качественное отображение контента на экране диагональю 6,67 дюйма.

Кроме того, Redmi Note 12 5G оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Камера смартфона также заслуживает внимания, с датчиками разрешением 48, 8 и 2 Мп, предлагая отличное качество съемки.

С учетом этих факторов и привлекательной цены, Redmi Note 12 5G стал популярным выбором среди потребителей, что отразилось в его впечатляющих продажах. Этот успех подтверждает значимость и популярность серии смартфонов Redmi Note, которая стала одной из самых успешных линеек на рынке мобильных устройств.