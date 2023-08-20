Gizmochina: консоль AYN Odin 2 на Snapdragon 8 Gen 2 на Android стоит $299

Компания AYN Technologies представила новое портативное игровое устройство Odin 2, раскрыв дату его выпуска и некоторые технические характеристики. Это обновленное устройство, следующее за моделью Odin на базе Snapdragon 845, представляет собой значительное улучшение, оснащенное мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

Odin 2 не экономит на памяти и хранилище, предоставляя оперативную память LPDDR5X и флэш-память UFS 4.0. В плане дисплея, Odin 2 оборудован 6-дюймовым IPS-дисплеем с четким разрешением 1080p, обеспечивая яркие визуальные эффекты для захватывающего игрового опыта. Устройство также оснащено портами Micro HDMI и USB 3.1 Type-C, обеспечивая возможность подключения внешних дисплеев и аксессуаров.

С точки зрения дизайна, Odin 2 достигает баланса между портативностью и функциональностью, имея размеры 225 x 98 x 17 мм и вес 420 грамм. Система активного охлаждения обеспечивает эффективную работу Snapdragon 8 Gen 2 и его iGPU Adreno 740 без перегрева.

Привлекательным аспектом является также ценовая политика. Odin 2 представлен по конкурентоспособной цене в $299 и впоследствии будет доступен за $339 (после завершения периода раннего бронирования). Базовая модель в черном цвете оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Для тех, кто ищет больше памяти, есть два варианта: Odin 2 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища по цене $369 на ранних стадиях и $439 в розницу, а также Odin 2 Max с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища по цене $449 на ранних стадиях и $499 в розницу. Odin 2 планируется представить на платформе Indiegogo 22 августа в 12:00 UTC.