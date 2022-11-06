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GitHub направил коллективный иск на Microsoft за пиратство в беспрецедентных масштабах

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Microsoft во всем мире борется с пиратством, но как оказалось она и сама не прочь использовать бесплатно чужое программное обеспечение.
Пользователи GitHub подали иск против IT-гиганта. Корпорацию обвиняют в том, что она незаконно использовала код группы разработчиков. Речь идет о модели искусственного интеллекта (ИИ).

GitHub в иске указали, что Microsoft и ее партнер OpenAI нарушили лицензии на использование открытого искусственного кода, и выдала его за собственное решение под названием Copilot.

В иске отмечено, что была нарушена статья, в которой указано, что открытый исходный код можно использовать только в некоммерческих целях и с обязательным указанием автора.

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