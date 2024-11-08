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Гитару с искусственным интеллектом представил стартап Lava Music

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Гонконгский стартап Lava Music анонсировал инновационную гитару Genie, которая обещает революцию в мире музыкальных инструментов. С футуристичным дизайном, напоминающим продукты Apple, Genie избавляется от традиционных струн и использует передовой интерактивный контроллер, который с помощью искусственного интеллекта преобразует постукивания и движения рук в реальный звук.

Гитару с искусственным интеллектом представил стартап Lava Music

Гитара оснащена кнопками на грифе, которые позволяют создавать и воспроизводить музыкальные последовательности, как на синтезаторе. Genie предлагает более 500 уникальных тонов и оснащена встроенными динамиками мощностью 32 Вт, что обеспечивает насыщенный объемный звук. Кроме того, она легко подключается к любой акустической системе, компьютеру или смартфону.

Для удобства обучения инструмент сопровождается специальным приложением с тысячами обучающих материалов, что позволяет новичкам освоить основы игры на гитаре всего за несколько часов. Компактный и стильный дизайн гитары включает отсоединяемый гриф для удобства транспортировки, а автономность устройства составляет около 6 часов.

Genie доступна в двух цветах — белом и прозрачном, и стоит 399 долларов. Предзаказы на инструмент уже открыты на Kickstarter, а начало продаж намечено на декабрь 2024 года.

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