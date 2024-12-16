«Гигантский iPad»: Apple планирует выпуск складного смартфона в 2028 году

По информации Марка Гурманна из Bloomberg, Apple намерена выпустить свой первый складной смартфон в 2028 году. Он описывается как «гигантский iPad», который раскладывается до размеров двух iPad Pro, расположенных рядом.

Слухи о складном устройстве Apple появлялись на протяжении многих лет, но теперь, по данным Bloomberg, компания сосредоточилась на одном конкретном продукте.

Важной задачей в разработке является устранение заметной складки на экране. Прототипы имеют почти незаметную складку, однако окончательное решение этой проблемы ещё не найдено.

В развернутом виде дисплей нового устройства будет приблизительно 20 дюймов в длину и представлен как «цельный, непрерывный кусок стекла».

Apple акцентирует внимание на создании больших экранов, которые удобно носить с собой, вместо создания громоздких планшетов.

Что касается операционной системы, Гурман предполагает, что устройство будет работать на версии iPadOS, при этом в нём будут элементы как iPad, так и Mac. Возможность запуска приложений macOS на складном iPad вызывает интерес и может стать значительным шагом вперёд.

Что касается складных iPhone, Apple рассматривает эту идею, но, вероятно, они появятся не раньше 2026 года.

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