GigaChat ведет пользователей к статусу экспертов с помощью обновления 2.0

Компания «Сбер» запустила новую рекламную кампанию GigaChat 2.0, демонстрирующую, что любой человек может стать экспертом в интересующей его области благодаря возможностям обновленной нейросети. Искусственный интеллект теперь лучше анализирует запросы, обрабатывает аудиофайлы, ссылки и имеет доступ к актуальным данным, что позволяет «обновить» и самого пользователя — явление, получившее название «гига-эффект».

В роликах кампании герои превращаются в специалистов разных сфер — от ученых до богинь, а даже Пушкин готовится к семинару по «Евгению Онегину», показывая, как GigaChat расширяет возможности каждого. По словам представителей «Сбера», цель кампании — наглядно продемонстрировать, как искусственный интеллект помогает решать задачи и развиваться в выбранной области, меняя пользователя до неузнаваемости.

Рекламные материалы уже доступны на телевидении, в интернете, наружной рекламе, indoor-форматах, digital-каналах и социальных сетях. Обновленная версия GigaChat 2.0 бесплатно доступна на платформе Giga.chat, в популярных соцсетях и мессенджерах, а также интегрирована в умные колонки и сервисы «Сбера»