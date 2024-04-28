GigaChat от Сбера всего за год привлек 5 миллионов уникальных пользователей

Нейросетевая модель GigaChat от Сбербанка отметила свою первую годовщину. За этот год ее использовали более 90 миллионов раз. Аудитория модели выросла до 5 миллионов уникальных пользователей.

Старший вице-президент и CTO Сбербанка, Андрей Белевцев, отметил, что за этот год командам удалось создать модель, которая находится в одной лиге с моделями от западных и китайских технологических гигантов.

Для бизнеса доступны три модели нейросети, которые отличаются скоростью работы, способностью следовать сложным инструкциям и размером контекстного окна.

Кроме того, GigaChat API имеет более 4000 бизнес-клиентов.

GigaChat способна работать с различными типами информации, генерировать идеи и также может поздравить близких с праздником и создать открытку.

С момента запуска в феврале 2024 года чат-бота GigaChat на платформе «Вконтакте», количество активных пользователей увеличилось в 10 раз и достигло 1,7 миллиона человек.

CEO SberDevices, Денис Филиппов, отметил, что за прошедший год GigaChat не только продемонстрировала огромный рост в качестве и функциональности, но и стала важным инструментом для трансформации бизнеса.