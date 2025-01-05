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Gigabyte скоро представит новые игровые мониторы QD-OLED с частотой 500 Гц

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Компания Gigabyte анонсировала два новых игровых монитора QD-OLED перед выставкой CES 2025: Aorus FO27Q5P и MO27U2.

Gigabyte скоро представит новые игровые мониторы QD-OLED с частотой 500 Гц

Оба устройства предназначены для игр, но имеют разные характеристики, подходящие для различных пользователей.

Aorus FO27Q5P, по мнению компании, ориентирован на профессиональных киберспортсменов, особенно тех, кто предпочитает шутеры от первого лица.

Он оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью с частотой обновления 500 Гц и поддерживает DisplayPort 2.1 UHBR20. Ожидается, что монитор получит сертификаты ClearMR 21000 и VESA DisplayHDR True Black 500.

MO27U2, в свою очередь, предназначен для гибридных геймеров, которые также занимаются творческими проектами. Этот дисплей поддерживает 4K разрешение и обеспечивает высокую точность цветопередачи.

Оба монитора обладают функциями, предотвращающими выгорание экрана, и возможностью быстрого переключения между разрешениями.

Пока нет информации о дате выхода и ценах на новые мониторы AORUS FO27Q5P и MO27U2.

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