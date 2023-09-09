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Gigabyte представила платы Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX

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Компания Gigabyte представила две новые материнские платы — Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX, предназначенные для процессоров Intel 12-го и 13-го поколений.

Gigabyte представила платы Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX

Новые материнские платы Gigabyte, Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX, предлагают премиальные характеристики, поддерживая оперативную память DDR5-8266 (до 4 планок) и оснащены удобными механизмами для установки накопителей.

Особенности этих плат включают поддержку системы Sensor Panel Link для совместимости с современными корпусами, имеющими встроенные дисплеи, а также функцию XMP Auto Booster, позволяющую автоматически запускать модули DDR5-5600 в режиме DDR5-6000. На данный момент цены не раскрыты производителем.

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