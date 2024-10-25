Gigabyte представила новый NVMe-накопитель AI TOP UD SSD 1TB для ИИ-задач

Gigabyte анонсировала новый NVMe-накопитель AI TOP UD SSD 1TB, предназначенный для задач, связанных с искусственным интеллектом. Этот SSD стал более доступной альтернативой моделям AI TOP 100E, предлагая меньшую производительность, но сохраняя высокую долговечность с ресурсом более 100 тыс. TBW (терабайт перезаписанной информации).

AI TOP UD SSD 1TB поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивает скорость чтения до 6500 Мбайт/с и записи до 5700 Мбайт/с. Ресурс работы составляет 109 500 TBW, а производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280, что делает его совместимым с большинством ноутбуков и настольных ПК.

В сравнении с моделями 100E, скорость чтения AI TOP UD SSD 1TB ниже на 700 Мбайт/с, а скорость записи — на 800 Мбайт/с. Хотя ресурс работы новинки вдвое ниже, чем у SSD 100E 2TB, он соответствует 1 ТБ модели этой серии.

Несмотря на более низкую производительность по сравнению с Samsung 990 Pro, который достигает скорости свыше 7000 Мбайт/с, Gigabyte акцентирует внимание на долговечности, что делает накопитель подходящим для ИИ-нагрузок. Ресурс Samsung 990 Pro 4TB составляет всего 2400 TBW.

Цена AI TOP UD SSD 1TB пока неизвестна, но ожидается, что она будет ниже, чем у модели AI TOP 100E 1TB, которая в настоящее время продается за более чем $2600.

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