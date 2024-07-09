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Gigabyte представила новый игровой 4К-монитор M27UA

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Gigabyte представила новый монитор Gigabyte M27UA, который разработан как для геймеров, так и для профессионалов благодаря своему высококачественному дисплею и плавной работе.

Монитор Gigabyte M27UA имеет размер 27 дюймов. В его основе лежит IPS-панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 160 Гц.

Gigabyte представила новый игровой 4К-монитор M27UA

Gigabyte M27UA получил матрицу 10-битной глубины цвета (8 бит + FRC), а также охват цветовых пространств 128% sRGB и 95% DCI-P3. Максимальная яркость экрана составляет 400 нит, а контрастное соотношение равно 1000:1. Монитор также получил сертификацию DisplayHDR 400 для лучшего просмотра контента с поддержкой HDR.

Gigabyte M27UA предлагает несколько функций, которые делают его привлекательным для геймеров. Время отклика составляет 5 мс, имеется поддержка Aim Stabilizer Sync, позволяющая использовать технологию FreeSync Premium с антиразмытием.

Gigabyte представила новый игровой 4К-монитор M27UA

Монитор также оснащен наложением перекрестия, стабилизатором черного цвета и дисплеем FPS, которые помогут геймерам повысить свою производительность.

Кроме того, монитор поддерживает режимы Picture-in-Picture и Picture-by-Picture для многозадачности или стриминга. Мощность встроенных динамиков составляет 3 Вт.

Монитор M27UA предлагает различные варианты подключения: два входа HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (DSC), USB 3.2 хаб, выход для наушников и USB-C с поддержкой режима альтернативного отображения DisplayPort и функции передачи питания мощностью 18 Вт. Благодаря встроенному переключателю KVM, пользователи могут легко переключаться между двумя подключенными устройствами без необходимости отключать периферийные устройства.

Gigabyte представила новый игровой 4К-монитор M27UA

Подставка Gigabyte M27UA позволяет регулировать экран по высоте и наклону, также предусмотрена возможность крепления дисплея к стене, для этого достаточно приобрести понравившиеся крепление стандарта VESA (100 x 100 мм).

Еще монитор поддерживает функцию обновления прошивки для получения последних улучшений и функций.

 

Gigabyte Gigabyte M27UA
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