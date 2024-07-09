Gigabyte представила новый игровой 4К-монитор M27UA

Gigabyte представила новый монитор Gigabyte M27UA, который разработан как для геймеров, так и для профессионалов благодаря своему высококачественному дисплею и плавной работе.

Монитор Gigabyte M27UA имеет размер 27 дюймов. В его основе лежит IPS-панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 160 Гц.

Gigabyte M27UA получил матрицу 10-битной глубины цвета (8 бит + FRC), а также охват цветовых пространств 128% sRGB и 95% DCI-P3. Максимальная яркость экрана составляет 400 нит, а контрастное соотношение равно 1000:1. Монитор также получил сертификацию DisplayHDR 400 для лучшего просмотра контента с поддержкой HDR.

Gigabyte M27UA предлагает несколько функций, которые делают его привлекательным для геймеров. Время отклика составляет 5 мс, имеется поддержка Aim Stabilizer Sync, позволяющая использовать технологию FreeSync Premium с антиразмытием.

Монитор также оснащен наложением перекрестия, стабилизатором черного цвета и дисплеем FPS, которые помогут геймерам повысить свою производительность.

Кроме того, монитор поддерживает режимы Picture-in-Picture и Picture-by-Picture для многозадачности или стриминга. Мощность встроенных динамиков составляет 3 Вт.

Монитор M27UA предлагает различные варианты подключения: два входа HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (DSC), USB 3.2 хаб, выход для наушников и USB-C с поддержкой режима альтернативного отображения DisplayPort и функции передачи питания мощностью 18 Вт. Благодаря встроенному переключателю KVM, пользователи могут легко переключаться между двумя подключенными устройствами без необходимости отключать периферийные устройства.

Подставка Gigabyte M27UA позволяет регулировать экран по высоте и наклону, также предусмотрена возможность крепления дисплея к стене, для этого достаточно приобрести понравившиеся крепление стандарта VESA (100 x 100 мм).

Еще монитор поддерживает функцию обновления прошивки для получения последних улучшений и функций.