Gigabyte представила компактный мини-ПК BRIX Extreme на базе AMD Ryzen 5000U

Gigabyte расширила свой ассортимент мини-ПК. Сегодня компания представила линейку компьютеров Brix Extreme.

Серия Brix Extreme состоит из восьми модели. Все они созданы на базе процессоров APU Ryzen.

В зависимости от выбранной модификации будет предложен Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U созданные на архитектуре Zen 2.

В мини-ПК установили модуль MD RZ608 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Есть в системах два разъёма для SSD формата M.2 2280 и два слота для оперативной памяти.

На передней панели для пользователя будут доступны USB-C 3.2 и три USB-A 3.2.

На задней стороне находится два USB-A 3.2 и USB-C 3.2 с поддержкой DisplayPort, два HDMI 2.0b, mini-DisplayPort и RJ45.