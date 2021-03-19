Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 получит защиту от влаги

Появились подробности о том, что смартфон Galaxy Z Fold3 южнокорейского бренда Samsung получит защиту от влаги. Однако речь не идёт о полной водонепроницаемости.

Вероятнее всего, корпус смартфона получит какое-то водоотталкивающее покрытие, но слух не подтверждён, а надёжность инсайдера под сомнением.

Однако Samsung с каждым новым поколением Galaxy Z Fold стараются улучшить конструкцию и надёжность своего детища.

К примеру, в прошлом поколении гибких смартфонов, южнокорейская компания доработала шарнир, который является слабым местом всех подобных смартфонов без исключения.

С помощью доработок, Samsung Galaxy Z Fold2 стал более выносливым и прочным, чем его предшественник.