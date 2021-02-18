Гибкий смартфон Huawei Mate X2 дебютирует уже 22 февраля

Китайская компания официально анонсировала новинку, опубликовав в социальной сети первый тизер.

Уже 22 февраля Huawei представит смартфон Mate X2, в котором будет гибкий экран, причем сам аппарат будет отличаться от Mate X и Mate Xs.

Последние складывались наружу, а вот новый Mate X2 будет складываться экраном внутрь.

По предварительным данным, в устройстве установят 8,01-дюймовый основной экран, тогда как дополнительный дисплей получит диагональ 6,45 дюйма.

Первый будет иметь разрешение 2480×2200, а второй — 2700×1160 точек. Основная камера в смартфоне получит модули на 50, 16, 12 и 8 Мп. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 400 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.