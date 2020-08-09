Гибкий смартфон Huawei Mate X станет похож на Samsung Galaxy Fold

Гибкий смартфон Huawei Mate X станет похож на Samsung Galaxy Fold09.08.2020 18:37
Оказалось, что в китайской компании приняли решение изменить конструкцию складного смартфона Huawei Mate X.
Производитель решил сделать преемника Huawei Mate X по конструкции похожим на Samsung Galaxy Fold.
Дело в том, что в актуальном смартфоне экран огибает корпус, что делает незащищенным сам экран, тогда как новое поколение будет складываться внутрь.
Уже известно, что поставщиками экранов для устройств станут компании Samsung и BOE.
Также источник сообщил о наличии в аппарате полиимидной пленки CPI, которая будет защищать дисплей вместо ультратонкого стекла UTG.
Другие подробности о складном смартфоне не раскрываются.
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