Гибкий смартфон Huawei Mate X станет похож на Samsung Galaxy Fold

Оказалось, что в китайской компании приняли решение изменить конструкцию складного смартфона Huawei Mate X.

Производитель решил сделать преемника Huawei Mate X по конструкции похожим на Samsung Galaxy Fold.

Дело в том, что в актуальном смартфоне экран огибает корпус, что делает незащищенным сам экран, тогда как новое поколение будет складываться внутрь.

Уже известно, что поставщиками экранов для устройств станут компании Samsung и BOE.

Также источник сообщил о наличии в аппарате полиимидной пленки CPI, которая будет защищать дисплей вместо ультратонкого стекла UTG.

Другие подробности о складном смартфоне не раскрываются.