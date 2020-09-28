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Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах

28.09.2020 12:49

В компании HTC серьезно нацелены на создание складного смартфона, наподобие того, который еще в прошлом году был запатентован во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности. Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах
Смартфон в сети прозвали «антираскладушкой», ведь он имеет механизм складывания наподобие Moto Razr 2019, только экран складывается не внутрь, а наружу, огибая корпус.

На основе патентных изображений, был представлен гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC, который уже скоро может появиться на рынке.

На представленном аппарате можно заметить тройную основную камеру, и врезанную в экран селфи-камеру.

Есть информация, что уже существует концепт такого смартфона, но доберется ли он на рынок в товарном исполнении, пока не известно.

Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах

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