Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах

Гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC представлен на рендерах28.09.2020 12:49
В компании HTC серьезно нацелены на создание складного смартфона, наподобие того, который еще в прошлом году был запатентован во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности.
Смартфон в сети прозвали «антираскладушкой», ведь он имеет механизм складывания наподобие Moto Razr 2019, только экран складывается не внутрь, а наружу, огибая корпус.
На основе патентных изображений, был представлен гибкий смартфон-«антираскладушка» HTC, который уже скоро может появиться на рынке.
На представленном аппарате можно заметить тройную основную камеру, и врезанную в экран селфи-камеру.
Есть информация, что уже существует концепт такого смартфона, но доберется ли он на рынок в товарном исполнении, пока не известно.
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