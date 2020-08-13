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Гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября

13.08.2020 20:11

Motorola Razr дебютировал в прошлом году, а теперь компания готовит обновленную его версию, о которой появились новые подробности. Гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября
В частности, стало известно, что гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября. Этот аппарат носит кодовое название Odyssey, а в продаже он появится как Motorola Razr 5G.

Анонс презентации складного смартфона сопровождался тизером и сообщением, что Motorola Razr 5G будет представлен в рамках специально организованного мероприятия.

Как уже сообщалось ранее, в складном смартфоне установят процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной окажется 256 ГБ. Основная камера получит модуль на 48 Мп, а фронтальная будет иметь разрешение 20 Мп.

Также сообщается о наличии аккумулятора на 2 845 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября Гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября Гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября

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