Motorola Razr дебютировал в прошлом году, а теперь компания готовит обновленную его версию, о которой появились новые подробности.

В частности, стало известно, что гибкий Motorola Razr 5G с OLED-дисплеем представят 9 сентября. Этот аппарат носит кодовое название Odyssey, а в продаже он появится как Motorola Razr 5G.

Анонс презентации складного смартфона сопровождался тизером и сообщением, что Motorola Razr 5G будет представлен в рамках специально организованного мероприятия.

Как уже сообщалось ранее, в складном смартфоне установят процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной окажется 256 ГБ. Основная камера получит модуль на 48 Мп, а фронтальная будет иметь разрешение 20 Мп.

Также сообщается о наличии аккумулятора на 2 845 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.