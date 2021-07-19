После нескольких санкций, введенных США, для Huawei HiSilicon стало практически невозможно производить процессоры для смартфонов. Однако компания, похоже, работает над своим первым гибким чипом драйвера OLED.

Если верить последнему отчету из Китая, то гибкий драйвер OLED- чипа Huawei HiSilicon уже вошел в стадию пробного производства. Для тех, кто не в курсе, микросхема драйвера для OLED-панели управляет освещением каждого пикселя на дисплее.

В отчете также говорится, что массовое производство продукта начнется в первой половине следующего года. Ожидается, что микросхема драйвера для гибкой OLED-панели будет доставлена ​​поставщикам к концу этого года. Кроме того, учитывая, что этот чип разрабатывает собственное подразделение по производству микросхем, ожидается, что Huawei применит его в своих будущих продуктах. Сообщается, что образцы уже отправлены в BOE и Honor для тестирования.

Недавно сообщалось, что китайский гигант пытается стать более эффективным, и в рамках этого он планирует открыть свой первый завод по производству микросхем в Ухане, чтобы компенсировать санкции, введенные Соединенными Штатами. Ранее в этом месяце компания также подписала соглашение с китайской фирмой об укреплении своей внутренней цепочки поставок.

Источник — Astera.