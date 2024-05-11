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ГИБДД напомнила об опасности переходников, вставленных в прикуриватель

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Согласно данным с портала njcar.ru, рекомендуется автовладельцам использовать специальные разъемы, предусмотренные производителем автомобиля, для зарядки гаджетов в автомобиле.

Использование недорогих переходников с USB-гнездами, постоянно подключенных к прикуривателю, может стать причиной короткого замыкания и возгорания в автомобиле. Сотрудники ГИБДД указывают, что статистика свидетельствует о том, что такие переходники часто становятся причиной возникновения пожаров в салоне автомобилей.

Дешевые адаптеры также могут быть небезопасными для вашего смартфона, так как они могут обеспечивать неподходящее напряжение и недостаточный ток для зарядки устройств. Это может повредить батарею и даже привести к поломке самого устройства. Универсальные адаптеры могут не соответствовать требованиям конкретного гаджета и вызвать проблемы на поздних этапах зарядки, что может негативно сказаться на аккумуляторе.

Поэтому рекомендуется следовать руководству производителя автомобиля и использовать специальные разъемы, предназначенные для зарядки гаджетов.

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