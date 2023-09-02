Ghacks: Windows 11 намеренно атакует пользователей навязчивой рекламой

Корпорация Microsoft должна прекратить налегать на пользователей Windows агрессивной рекламой, как утверждают журналисты из издания Ghacks.

Авторы портала отмечают, что в последнее время в операционной системе Windows слишком часто появляются рекламные баннеры, которые могут создавать неудобства пользователям и мешать им нормально пользоваться компьютером. Они даже приводят пример случая, когда Windows 11 продемонстрировала рекламу журналистам из The Verge, которая появилась поверх запущенной игры. Авторы считают, что компания должна немедленно прекратить эту практику.

В статье также указывается, что за показ рекламы отвечает системный процесс BGAUpsell.exe, который находится в одном из системных каталогов. Специалист по имени Гюнтер Борн провел анализ этого процесса и пришел к выводу, что он управляется оператором с удаленного сервера, что делает невозможным его отключение на самом компьютере пользователя. Этот факт подчеркивает предположение о том, что Microsoft намеренно использует раздражающую рекламу.

На проблему с рекламой в Windows также обратили внимание специалисты из сервиса Virustotal, принадлежащего Google. Они отмечают, что процесс BGAUpsell.exe соответствует всем критериям нежелательного программного обеспечения: он был установлен без ведома пользователя, не запускался вручную и предлагает внести изменения в ядро системы.