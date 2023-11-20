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GHacks: Google стала намеренно замедлять загрузку на YouTube

Автор На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Пользователи браузеров Firefox, Vivaldi, Opera и других столкнулись с проблемой загрузки видео на YouTube, сообщает портал gHacks. При попытке открыть видео на этих браузерах пользователи видят черный экран в течение нескольких секунд, прежде чем страница загружается и контент начинает проигрываться. Проблема не затрагивает всех пользователей и пока неизвестны ее точные причины.

Однако есть несколько способов обойти данную проблему. Пользователям рекомендуется попробовать открыть YouTube в режиме инкогнито или просматривать видео на мобильных устройствах. Также можно изменить параметр User-Agent, который идентифицирует браузер.

Предполагается, что YouTube намеренно замедляет загрузку страницы на 5 секунд, чтобы бороться с пользователями, у которых в браузерах установлены блокировщики рекламы. Это достигается путем внесения специальной строки в код. Однако компания Google, владеющая YouTube, пока не прокомментировала ситуацию.

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