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Герпес может повлиять на здоровье мозга и вызвать болезнь Альцгеймера

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Невролог Яковлева отметила, что вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который вызывает «простуду» на губах, может проникать в центральную нервную систему и поражать важные структуры головного мозга, включая ствол мозга и участки, связанные с регуляцией сна, настроения и аппетита. Исследования ученых из Университета Колорадо и Университета в Бургундии показали, что вирус может быть связан с развитием болезни Альцгеймера и других расстройств нервной системы.

Вирус герпеса был найден в зонах мозга, которые отвечают за выработку серотонина и норадреналина, гормонов, влияющих на настроение и цикл сна. Также следы вируса обнаружены в гипоталамусе, который регулирует важные процессы, такие как аппетит и гормональная система. Влияние герпеса на микроглию, защитника нервной ткани, может способствовать развитию воспалений в мозге.

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