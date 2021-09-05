Германия хочет, чтобы Apple предлагала обновления и запчасти для iPhone в течение 7 лет

Производители смартфонов, включая Apple, должны быть обязаны предоставлять исправления безопасности и запасные части для iPhone и других устройств в течение семи лет, согласно предложению правительства Германии в Европейском союзе, чтобы сделать категорию продуктов лучше для окружающей среды.

Федеральное правительство Германии начало переговоры с Европейской комиссией об изменении предложений, касающихся ремонта и обслуживания смартфонов и планшетов. В то время как Европейская комиссия работает над тем, чтобы подтолкнуть производителей устройств предлагать запчасти и поддержку в течение пяти лет, Германия хочет сделать больше.

ЕС намеревается, что пятилетние обновления будут применяться к смартфонам и планшетам, но в то время как детали для смартфонов могут предлагаться в течение пяти лет, планшеты могут иметь детали, доступные от производителей для шести. Heise.de сообщает, что Федеральное министерство экономики хочет увеличить срок до семи лет.

Помимо увеличения срока службы, Германия хочет, чтобы производители предлагали запасные части по «разумной цене». Это включает требование к поставщикам публиковать цены на запасные части, а не увеличивать стоимость с течением времени.

Что касается того, сколько времени должно пройти, чтобы эти детали прибыли в пункт назначения, Комиссия планирует максимальный лимит в 5 рабочих дней, хотя Германия снова хочет более быстрых поставок.

Германия также поддерживает планы Комиссии по введению энергетической маркировки и индекса ремонтопригодности, чтобы показать, насколько легко ремонтируемые устройства могут быть для потребителей.

В то время как Германия хочет, чтобы Комиссия была жестче, продавцы хотят обратного. DigitalEurope, в которую входит Apple наряду с Google и Samsung, вместо этого продвигает три года на обновления безопасности и два года на функциональные обновления.

DigitalEurope считает, что необходимо предлагать такие детали, как батареи и дисплеи, поскольку другие компоненты, такие как камеры и микрофоны, редко выходят из строя.

Споры между различными сторонами о том, как долго должен прослужить iPhone и аналогичное оборудование, будут продолжаться довольно долго, и ожидается, что ЕС представит свое предложение к 2023 году.