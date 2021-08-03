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Генеральный директор Xiaomi намекает на скорый запуск новых Mi MIX и Mi Tablets

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Недавно Xiaomi провела официальный видеопоток для своих поклонников в Китае. Во время прямой трансляции генеральный директор компании сообщил, что в этом месяце будут анонсированы новые смартфоны и планшеты.

Генеральный директор Xiaomi намекает на скорый запуск новых Mi MIX и Mi Tablets

Высокопоставленный чиновник китайского технологического гиганта заявил, что о последних разработках его телефонов и планшетов будет объявлено в августе 2021 года. Хотя Лей Цзюнь не объявлял напрямую модели и не раскрывал какие-либо более подробные сведения об этих продуктах, он заявил, что компания 10 августа проведет ежегодную конференцию 2021 года, в ходе которой ожидается, что руководство компании представит грядущие смартфоны и планшеты, которые будут выпущены в ближайшее время.

Судя по последним слухам, рассматриваемые новые смартфоны и планшеты могут быть последней моделью серии Mi MIX. Недавно появился ряд сообщений о Mi MIX 4, изображения которого просочились, а также подтверждено, что он работает с MIUI 12.5 . Это устройство может быть запущено где-то в конце этого месяца, хотя официальная дата пока не сообщается. Примечательно, что устройство может быть оснащено технологией камеры под экраном, которая будет первой для компании.

Генеральный директор Xiaomi намекает на скорый запуск новых Mi MIX и Mi Tablets

Если говорить о планшете, речь может идти о Mi Pad 5. По слухам, последняя серия планшетов также будет выпущена в августе, и ожидается, что она будет обладать первоклассными характеристиками, такими как чип Qualcomm Snapdragon 870 с 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем.

Источник — Astera.

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