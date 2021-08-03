Недавно Xiaomi провела официальный видеопоток для своих поклонников в Китае. Во время прямой трансляции генеральный директор компании сообщил, что в этом месяце будут анонсированы новые смартфоны и планшеты.

Высокопоставленный чиновник китайского технологического гиганта заявил, что о последних разработках его телефонов и планшетов будет объявлено в августе 2021 года. Хотя Лей Цзюнь не объявлял напрямую модели и не раскрывал какие-либо более подробные сведения об этих продуктах, он заявил, что компания 10 августа проведет ежегодную конференцию 2021 года, в ходе которой ожидается, что руководство компании представит грядущие смартфоны и планшеты, которые будут выпущены в ближайшее время.

Судя по последним слухам, рассматриваемые новые смартфоны и планшеты могут быть последней моделью серии Mi MIX. Недавно появился ряд сообщений о Mi MIX 4, изображения которого просочились, а также подтверждено, что он работает с MIUI 12.5 . Это устройство может быть запущено где-то в конце этого месяца, хотя официальная дата пока не сообщается. Примечательно, что устройство может быть оснащено технологией камеры под экраном, которая будет первой для компании.

Если говорить о планшете, речь может идти о Mi Pad 5. По слухам, последняя серия планшетов также будет выпущена в августе, и ожидается, что она будет обладать первоклассными характеристиками, такими как чип Qualcomm Snapdragon 870 с 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем.

Источник — Astera.